Vrouw overlijdt nadat ze voor rijdende metro wordt geduwd in New York

De verdachte gaf zichzelf later aan bij de politie en werd gearresteerd. Het gaat om een man met een uitgebreid strafblad, die volgens de politie momenteel dakloos is. Vlak voor hij de vrouw op de metrobaan duwde, zou hij het op een andere vrouw gemunt hebben, maar zij bleef ongedeerd.

Het slachtoffer en de aanvaller kenden elkaar niet. De overleden vrouw is van Aziatische afkomst en de politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van een racistisch motief.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het aantal haatmisdrijven tegen Aziatische Amerikanen in de VS sterk toegenomen, omdat sommigen China ervan beschuldigen de pandemie te hebben veroorzaakt. In New York City steeg het aantal anti-Aziatische haatmisdrijven in de eerste elf maanden van vorig jaar met 361 procent, aldus NBC News.