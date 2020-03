Vrouw Spaanse premier besmet met coronavirus, Trump test negatief

Trump heeft negatief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit een mededeling van zijn arts van het Witte Huis. De president heeft zich vrijdag laten testen. Behalve een test, is ook zijn temperatuur opgenomen. ,,Die was compleet normaal”, liet Trump eerder zelf weten.



De Amerikaanse president is ruim een week geleden met zeker zes mensen in contact geweest die besmet zijn met het longvirus. Dat melden diverse media. Vijf van de geïnfecteerden zijn Brazilianen die meereisden met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro die in de VS was voor een staatsbezoek. Ze dineerden met de president. De burgemeester van Miami, Francis Suarez, was ook aanwezig aanwezig bij die maaltijd. Bij hem is eveneens het longvirus vastgesteld.



Bolsonaro onderging eerder een test en de uitkomst daarvan was negatief, net als bij Trump.