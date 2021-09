Vrouw van Amerikaanse diplomaat treft schikking over man (19) die ze in VK doodreed

UPDATE/VIDEO Amerikaan­se vastgoed­mil­jo­nair schuldig bevonden aan per ongeluk op tv bekende moord: ‘Je bent erbij.’

18 september De Amerikaanse vastgoedmiljonair Robert Durst, die jaren geleden in een documentaire van televisiezender HBO per ongeluk drie moorden bekende, is vrijdag voor een daarvan schuldig bevonden. Een volksjury in Los Angeles oordeelde dat Durst zijn goede vriendin Susan Berman heeft omgebracht. Hij schoot de vrouw meer dan twintig jaar geleden dood met een kogel in haar hoofd.