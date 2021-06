Vrouw van drugsbaron El Chapo voor de rechter: ‘Ze werkt samen met Amerikaanse justitie’

Coronel staat morgen voor de rechter, meldt de New York Times op basis van een ingewijde. Ze zal naar verwachting schuldig pleiten op de aanklacht dat ze haar man zou hebben geholpen met de organisatie van het drugskartel. Als ze schuld bekent, betekent dat volgens de krant niet dat ze ook verplicht is om informatie vrij te geven over bondgenoten, zakenpartners of familieleden van haar man.



Emma Coronel is sinds 2007 getrouwd met El Chapo en heeft twee dochters, een tweeling, met hem. Maria Joaquina en Emali Guadalupe heten de meisjes. De voormalige Mexicaanse schoonheidskoningin is ruim dertig jaar jonger dan haar criminele echtgenoot. El Chapo zelf gaf ooit in een interview, wat schoorvoetend, toe dat vrouwen zijn enige verslaving zijn en dat hij in totaal 23 kinderen verwekte.



El Chapo's vrouw volgde het strafproces tegen haar echtgenoot in de VS op de voet. Ook toen haar eigen rol binnen de drugshandel duidelijk werd zat ze in rechtszaal. Volgens Amerikaanse media zou Coronel zich begin dit jaar, voor haar aanhouding in Virginia, zelf hebben aangegeven en willen samenwerken met justitie in de VS. De vrouw riskeert een straf van tien jaar tot levenslang en een boete die kan oplopen tot 10 miljoen dollar.