Vrouw van El Chapo krijgt drie jaar cel voor mensenhandel in drugskartel

Emma Coronel pleitte in juni schuldig aan drie zaken: betrokkenheid bij drugshandel, witwassen en transacties met een buitenlandse drugshandelaar. El Chapo’s eega werd in februari gearresteerd toen ze via Dulles International Airport in de Verenigde Staten aankwam. Coronel werd opgepakt op een vliegveld in de staat Virginia. De Amerikanen verdachten haar van betrokkenheid bij het importeren van drugs naar de VS, waaronder cocaïne, heroïne en marihuana.