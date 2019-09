Vrouw zegt baan op om vermiste hond te zoeken en vindt haar na twee maanden terug

Katie, een 7-jarig bordercollieteefje, liep twee maanden geleden weg uit een hotelkamer in de stad Kalispell (Montana). Carole King was daar voor een paar dagen op vakantie met haar echtgenoot Verne. De twee wonen in Deer Park, 400 kilometer verderop in dezelfde Amerikaanse staat.

Carole King was er helemaal kapot van dat haar hond was verdwenen, vertelde ze in een interview met Daily Inter Lake. Het koppel had Katie achtergelaten in de hotelkamer toen ze uit eten gingen. Bij hun terugkomst was de hond er niet meer. De receptionist zei dat het dier zo’n vier uur daarvoor naar buiten was gelopen toen de automatische deur openging. King vermoedt dat Katie bang werd van het gedonder tijdens het onweer die avond. Ze konden de hond nergens in en om het hotel vinden.

Traantjes

Flyers werden gedrukt, sociale media ingeschakeld en zelfs nachtkijkers gebruikt. Het stel klopte aan bij heel wat mensen, maar Katie bleef spoorloos. Carole King besloot toen haar fulltime baan als postbode op te zeggen om in Kalispell te kunnen zoeken naar haar zo geliefde viervoeter.