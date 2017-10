Vrouw zonder arm transformeert stomp tot de ultieme Halloween-uitdossing

Op het Instagramaccount van Duck is te zien dat de vrouw zich in geen geval schaamt voor haar handicap. Ze post regelmatig foto's waarop duidelijk te zien is

dat ze een arm mist. ,,Natuurlijk had ik het zwaar in het begin, maar voor mij is zelfspot nu de beste manier om met mijn handicap om te gaan. Humor heelt. Ondanks mijn beperking leef ik gewoon door'', legt ze bij één van de kiekjes uit.