Vrouwen die Trump beschuldigen van aanranding willen onderzoek Congres

Rachel Crooks, Samantha Holvey en Jessica Leeds hebben Trump eerder al beschuldigd. Dat gebeurde in de aanloop naar de verkiezingen in 2016. Het Witte Huis heeft herhaald dat het valse beschuldigingen zijn. De vrouwen lanceerden opnieuw hun beweringen in samenwerking met de onderneming Brave New Films. Die bracht afgelopen maand een documentaire uit over zestien vrouwen die zeggen dat Trump ze ooit heeft lastig gevallen.

Video

In 2016 lekte een video uit waarin Trump in 2005 seksistische uitspraken over vrouwen deed. Nadat de opname naar buiten kwam verklaarden diverse vrouwen dat zij door Trump waren aangerand. Onder meer in The New York Times en People Magazine deden zij deze week hun verhaal.

Trump zou een verslaggeefster van People tegen de muur hebben geduwd, waarna hij zijn tong in haar mond stak. Trump heeft gedreigd The New York Times aan te klagen wegens smaad. Zowel People als de krant hebben laten weten achter hun verhalen te staan. De advocaat van The New York Times moedigde Trump in een open brief zelfs aan om een zaak aan te spannen, omdat hij wellicht in de rechtzaal wat bezinning zou komen.