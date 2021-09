Vrouwen mogen studeren van taliban, maar wel apart en islamitisch gekleed

Eerste transgen­der-bis­schop geïnstal­leerd in Amerikaan­se kerk

2:08 In de Verenigde Staten is de eerste bisschop geïnstalleerd die er openlijk voor uitkomt transgender te zijn. De 41-jarige Megan Rohrer, lid van de Evangelische Lutherse kerk, zal toezicht houden op bijna 36.000 gelovigen in 200 gemeenten in Noord-Californië en Noord-Nevada.