Vrouwen steunen Finse leider met eigen feestfilmpjes: 'Geen slechtere premier als je danst’

Een paar dagen later dook er een ander privéfilmpje op van een feest in de vipruimte van een club in Helsinki. Daarin danst Marin intiem met een zanger die niet haar echtgenoot is en die haar in de nek lijkt te kussen. Opnieuw kreeg de Finse premier een golf van kritiek over zich heen. ,,Dit zijn privézaken‘’, aldus Marin. ,,Ik hoop dat in het jaar 2022 wordt geaccepteerd dat zelfs besluitvormers dansen, zingen en naar feestjes gaan.‘’