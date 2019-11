Vrouwenworstelen in Saoedi-Arabië: hoe de kroonprins het imago van zijn land probeert op te vijzelen

Voor het eerst in de geschiedenis van het fundamentalistische koninkrijk heeft Saoedi-Arabië een wedstrijd vrouwenworstelen georganiseerd. Het is een nieuw hoofdstuk in het grote veranderplan dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft opgesteld voor het land, vol pogingen het imago van het land op te vijzelen.

De eerste vrolijke beelden van het showworstelen in Saoedi-Arabië kwamen dit voorjaar al naar buiten. Bin Salman bleek het Amerikaanse worstelspektakel naar zijn land te hebben gehaald, tot grote vreugde van veel Saoediërs die maar wat blij zijn met de hervormingen in het oer-conservatieve koninkrijk.

Maar wat er gisteren in hoofdstad Riyad gebeurde is een unicum. Daar, in het internationale stadion King Fahd, voltrok zich de allereerste vrouwenwedstrijd showworstelen tussen twee professionele showworstelaars van het World Wrestling Entertainment, kortweg WWE. Natalya en Lacey Evans gingen ten overstaan van 68.000 toeschouwers de strijd met elkaar aan.

De twee worstelsterren werden na afloop van het spektakel bejubeld terwijl ze op de foto gingen met hun vrouwelijke fans. Op Twitter schreef Evans: ,,Toen ik begon als worstelaar, hoopte ik stiekem een positieve invloed op de wereld uit te kunnen oefenen. En ik kan nu met trots zeggen dat het eindelijk, in kleine ministapjes, lukt.’’

Een Arabische worstelgrootheid sprak zich eveneens uit op Twitter. ,,Woorden schieten tekort om te beschrijven hoeveel dit voor mij betekent. Mijn zusje heeft nu eindelijk rolmodellen in haar favoriete vechtsport. Dit betekent zoveel voor haar en voor mijn nichtjes, allemaal zijn ze verknocht aan WWE. Ze dromen ervan zelf worstelaar te worden.’’

Uit respect voor de conservatieve waarden van het land, droegen de worstelvrouwen een bodysuit, met daarbovenop een bescheiden T-shirt. Saoedi-Arabië blijft immers, ondanks de vrolijke beelden van showworstelen, een oer-conservatief land.

Nobele hervormer

Het evenement past goed in de lijn van de veranderende positie van de Saoedische vrouw. Kroonprins Bin Salman, die sinds 2017 aan de macht is, zet in op meer rechten voor vrouwen. Hij presenteert zich vooral aan de buitenwereld graag als nobele hervormer. Zo is de religieuze politie in de afgelopen jaren in enkele steden beetje bij beetje verdwenen: vrouwen hoeven al lang niet meer gesluierd over straat, hun kleding is niet meer alleen maar zwart en sober. En ze mogen onder het bewind van Bin Salman ook naar de bioscoop en het voetbalstadion, iets wat tien jaar geleden ondenkbaar was in het Arabische woestijnland.

En dan zijn er nog de grote opwindende veranderingen die écht grote deuken slaan in het systeem van sekse-apartheid in het land. Zo mogen Saoedische vrouwen sinds 2015 stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen en zichzelf ook verkiesbaar stellen. Ook mogen ze deelnemen aan de arbeidsmarkt, niet alleen als cassiere of in andere beroepen die zogenaamd bij hun ‘natuur’ passen. Bekend is natuurlijk de opheffing van het rijverbod: sinds vorig jaar mogen vrouwen zelf achter het stuur kruipen. En nog recenter: sinds een paar maanden hoeven ze niet meer de toestemming van een ‘mannelijke voogd’ te hebben om op reis te kunnen. Eerder dit jaar werd ook seksuele intimidatie tegen vrouwen verboden. Bin Salman is -kortom- druk bezig om steeds meer progressieve hervormingen door te voeren.

Agressief buitenlandbeleid

Die binnenlandse ontwikkelingen staan overigens in schril contrast met de tamelijk agressieve Saoedische buitenlandse politiek, sinds het aantreden van Salman. Critici zien Saoedi-Arabië als de grootste destabilisator van de regio, onder meer door de meedogenloze oorlog die Bin Salman vrijwel direct na zijn aantreden is gestart in Jemen. Geweld van het Saoedische leger heeft daar vele duizenden burgers het leven gekost, IS heeft grote delen van het land veroverd en de ondermijning van Jemens economie door Saoedi-Arabië zorgt al tijden voor een gigantische hongersnood in het land. De kritiek op Bin Salman groeide pas echt hard toen de moord op journalist Jamal Kashoggi bekend werd. Bin Salman wordt nog steeds gezien als het brein achter de moord.