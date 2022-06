VS arresteren eigen piloot na aanval in Syrië waarbij collega's gewond raakten

Het Amerikaanse leger vermoedde aanvankelijk dat de ontploffingen veroorzaakt waren door vijandig vuur, mogelijk een raketaanval. Maar na onderzoek concludeerde het dat ze het gevolg waren van ‘opzettelijk geplaatste explosieven’ in een munitieopslagruimte en douchefaciliteit. Zo ontstond het idee dat de aanval van binnenuit was uitgevoerd, met de in hechtenis genomen piloot als de vermoedelijke dader.



Volgens Amerikaanse militaire functionarissen zijn ongeveer 900 Amerikaanse soldaten actief in Syrië, voornamelijk om partnertroepen te trainen en te adviseren in hun strijd tegen militanten van Islamitische Staat (IS).