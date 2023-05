VS beëindigen op 11 mei covid-vaccinatieplicht voor internationale reizigers

,,Vandaag kondigen we aan dat de regering de vaccinvereisten voor federale werknemers, federale aannemers en internationale luchtreizigers aan het einde van de dag op 11 mei zal beëindigen, dezelfde dag dat de covid-19-noodsituatie voor de volksgezondheid eindigt’’, zegt het Witte Huis in een verklaring.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden liet in januari weten dat de noodsituatie, die in maart 2020 werd afgekondigd door toenmalig president Donald Trump, op 11 mei ten einde komt. Miljoenen Amerikanen kregen gedurende de pandemie gratis vaccinaties, coronatesten en ziekenhuisbehandelingen. Zodra de noodsituatie officieel beëindigd is, neemt de overheid niet langer overal deze kosten voor haar rekening.

Volgens de verklaring van het Witte Huis zijn de sterfgevallen door covid-19 sinds januari 2021 met 95 procent afgenomen en het aantal ziekenhuisopnames met bijna 91 procent. Wereldwijd zijn de sterfgevallen door covid-19 op het laagste niveau sinds het begin van de pandemie. ,,Hoewel ik geloof dat de vaccinatieplicht een enorm gunstige impact heeft gehad en miljoenen levens heeft gered, zijn we nu op een punt gekomen waarop we denken dat het heel logisch is om deze vereisten te schrappen’’, aldus de covid-19-coördinator van het Witte Huis, Dr. Ashish Jha.

Ruim 1,13 miljoen doden

Volgens het Center for Disease Control and Prevention (CDC) zijn ruim 1,13 miljoen mensen in de VS overleden aan covid-19 sinds het begin van de pandemie meer dan drie jaar geleden. Ook in de laatste week van april overleden nog 1.052 mensen aan het virus. Dat was overigens het laagste wekelijkse dodental door het virus sinds maart 2020.

Meer dan 270 miljoen mensen in de VS, wat neerkomt op iets meer dan 81 procent van de bevolking, hebben volgens de CDC ten minste één dosis van een covid-19-vaccin gekregen. De vaccinatiebereidheid voor een booster is in de VS beduidend minder hoog. Slechts 17 procent in de VS heeft inmiddels een booster ontvangen tegen de besmettelijke omicron-variant die sinds september 2022 beschikbaar zijn. ,,Ons doel is nog steeds om mensen aan te moedigen zich te blijven laten vaccineren, net als bij de jaarlijkse griepprik’’, aldus Jha.

Volgens het Witte Huis zijn er ook plannen om met de vaccinatieplicht bij onder meer bepaalde onderwijs- en zorginstellingen te stoppen. Het Witte Huis zegt in de komende dagen met meer details hierover te komen.