‘VS bereiden sanctiepakket voor tegen Rusland bij invasie in Oekraïne’

De krant baseert zich op gesprekken met Amerikaanse en Europese functionarissen, die details onthulden over de sancties die kunnen volgen op een mogelijke Russische inval. De VS laten de plannen bewust uitlekken om de Russische president Vladimir Poetin te beïnvloeden. Die weet dan alvast met welke sancties hij te maken kan krijgen.

De VS en andere westerse landen maken zich grote zorgen over een Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Ze vrezen dat Moskou overweegt dat Oost-Europese land binnen te vallen. Op de lijst met mogelijke sancties staat het bewapenen van anti-Russische guerrillastrijders in Oekraïne als het daadwerkelijk tot een invasie komt, schrijft de krant.

Bondgenoot

De VS zijn niet gerust op de goede afloop van het naderende overleg. Diplomaten vrezen volgens The New York Times dat de Russen naderhand kunnen verklaren dat onvoldoende tegemoet is gekomen aan hun zorgen. Dat zou dan als rechtvaardiging kunnen dienen om militair in actie te komen.