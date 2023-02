VS: Chinese spionageballon onderdeel van vloot die al over 40 landen vloog

De ballon verzamelde dus geen data over het weer, zoals de Chinezen beweren, aldus het ministerie. De VS gebruikten vorige week hogeresolutiebeelden van verkenningsvliegtuigen om te weten te komen tot wat de gespotte ballon in staat was. ,,De apparatuur aan boord was duidelijk bedoeld voor het verzamelen van inlichtingen en kwam niet overeen met de apparatuur die je in een weerballon zou verwachten’’, schrijft Buitenlandse Zaken in een verklaring.