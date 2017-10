VS gaat weer vluchtelingen toelaten

Ruzies Trump Republikeinse senator is gedrag Trump zat en verlaat de politiek

24 oktober De Republikeinse senator Jeff Flake, in eigen kring een van de prominentste critici van president Donald Trump, stapt op. Flake wil zijn kinderen en kleinkinderen 'recht in de ogen kunnen kijken' en weigert ‘medeplichtig’ te zijn aan uitholling van de democratie, minachting voor de waarheid of fatsoen en provocaties die de wereldvrede bedreigen per tweet. Een woordvoerder van het Witte Huis noemt het vertrek van Flake 'waarschijnlijk een goede zet'.