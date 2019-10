VS halen zelf al 40 hoge IS’ers uit Syrië weg, onrust in gevangenissen

Het Amerikaanse leger heeft een veertigtal vooraanstaande militanten van Islamitische Staat, die eerder door de Koerden in Syrië werden vastgehouden, overgenomen en het land uitgehaald. Onder de veertig zijn twee Britse IS-strijders die verdacht worden van het onthoofden van westerse IS-gijzelaars, schrijft The Washington Post.

De evacuatie gebeurde volgens Amerikaanse functionarissen, die hun verhaal alleen anoniem wilden doen, terwijl Turkije zich voorbereidde op een offensief in het noorden van Syrië. Volgens de bronnen worden de IS-strijders op een geheime locatie vastgehouden. Vermoedelijk zijn ze of worden ze naar Irak gebracht.

Gisteren zei president Donald Trump dat hij een ‘bepaald aantal’ IS-strijders uit Syrië had gehaald, omdat de vrees toenam dat de Turkse inval ertoe kan leiden dat de bewaking van de gevangenen van Islamitische Staat in gevaar kan komen. ,,We halen ze weg en brengen ze naar verschillende locaties, waar het veilig is”, aldus Trump. ,,We wilden ervoor zorgen dat er niets met hen zou gebeuren.”

Volgens een van de bronnen behoorden twee van de militanten tot de beruchte groep Britse IS-strijders die onder de naam The Beatles westerse gijzelaars doodden. Het zou gaan om Alexanda Kotey and El Shafee Elsheikh, twee leden van een viertal uit Groot-Brittannië afkomstige strijders, die naar Syrië trokken. Ze werden vorig jaar februari gearresteerd in Syrië.

55 Nederlanders, 90 kinderen

De verplaatsing van de IS’ers is cynisch omdat de Turkse inval in Syrië pas kwam nadat president Trump zijn troepen terugtrok uit het grensgebied. De Koerden meldden daarna zich meer te moeten concentreren op de strijd tegen Turkije in plaats van het bewaken van IS-gevangenen. In de Koerdische cellen en detentiekampen zitten tienduizenden IS-strijders en hun gezinnen. Onder hen duizenden Europeanen, waaronder weer 55 Nederlandse volwassenen en zo’n 90 kinderen. Trump en de Koerden hebben Europese landen al meerdere keren opgeroepen hun ‘eigen’ IS’ers terug te nemen. Dat is tot nu toe nauwelijks gebeurd. Nederland haalde wel twee weeskinderen terug.

Verschillende media en appgroepen maken nu al melding van (kleine) uitbraken uit de kampen waar de vrouwen en kinderen zitten. Een Amerikaanse militaire bron meldt aan FOX News dat de Koerden de gevangenissen en kampen nog wel bewaken en gisteravond juist een uitbraak voorkomen zouden hebben.