VS heeft eerste transgender gouverneurskandidaat

Hallquist versloeg volgens onofficiële uitslagen drie partijgenoten tijdens een voorverkiezing van haar partij. Ze moet het in november opnemen tegen zittend gouverneur Phil Scott, een Republikein. De Democrate, die voorheen onder de naam David Hallquist door het leven ging, was eerder de directeur van een elektriciteitsbedrijf.



,,De overwinning van Hallquist is een definiërend moment voor de beweging voor trans-gelijkheid'', stelt het hoofd van het zogeheten Victory Fund voor lhbt'ers. Die organisatie steunt lesbienne's, homo's, biseksuelen en transgenders in de politiek.



Hallquist zegt dat ze de steun van haar achterban niet dankt aan haar genderidentiteit. ,,Ik ben toevallig een leider die transgender is. Inwoners van Vermont weten dat. Ze stemden voor me om wat ik ga doen voor Vermont.''