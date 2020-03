VS in spagaat door corona: kiezen voor volksgezondheid of de economie?

In het filiaal van warenhuis Target in Davis, een stadje in Californië, is het extra druk bij de klantenservice. Isaiah Simmons bemant de balie en ziet veel ‘ongewone retouren’, vertelt hij aan de telefoon. ,,Zonder bon, oudere items. Dingen die we al een maand of drie, vier niet meer verkopen. Veel mensen proberen te retourneren wat ze kunnen, om nog wat geld terug te krijgen’’, merkt de student. Hij is zo schappelijk mogelijk, zegt hij, want deze mensen hebben alle contanten nodig om deze tijd door te komen.