VS loven hoge beloning uit voor info over ‘opvolger’ Iraanse generaal Soleimani

Belgisch echtpaar woest na 500 euro boete: ‘Mijn vrouw is hartpa­tiënt en had rust nodig’

10 april Een Belgisch echtpaar kreeg afgelopen weekend een proces-verbaal omdat het tijdens een fietstocht aan het uitrusten was op een bankje in Oostende. ,,Mijn vrouw is hartpatiënt en had rust nodig. Een politieagent slingerde ons zonder enige waarschuwing op de bon”, vertelt Willy Verbeek (60) verontwaardigd. ,,We stevenen af op een totalitaire politiestaat.”