VS: Ombrengen Soleimani was zelfverdediging

Meester redt leven van Marthe (9) nadat ze zich verslikt: ‘Eeuwig dankbaar’

8 januari Op basisschool De Vlinderboom in het Belgische Durmen is gisteren op het nippertje een drama voorkomen. Nadat scholiere Marthe Fiers (9) zich had verslikt in een tussendoortje, verloor ze het bewustzijn. Dankzij een geslaagde reanimatiepoging redde leerkracht Ben Dupont haar leven.