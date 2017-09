VS probeert eindelijk met Noord-Korea te praten

Tillerson heeft volgens The New York Times vandaag voor het eerst bevestigd dat geprobeerd wordt de dialoog aan te gaan. Volgens de minister heeft de VS drie manieren om te communiceren met Noord-Korea, hij gaf echter geen antwoord op de vraag of Kim Jong-Un al heeft gereageerd.



Op de vraag van journalisten of de communicatie met het regime van Kim Jong-un via China verloopt, schudde Tillerson het hoofd en zei: ,,Direct. We hebben onze eigen kanalen. We kunnen met hen spreken. We spreken met hen."