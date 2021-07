VS roepen president Tunesië op democratie te respecteren, spreke nog niet van staatsgreep

Update Wereldwij­de storing legt vele websites plat

23 juli Over de hele wereld kampten bedrijven sinds 17.30 uur met storingen en netwerkproblemen. Dat gold ook voor veel bedrijven in Nederland. Zo werden er problemen gemeld met de websites van onder meer de politie, de NS, Albert Heijn, TikTok, DigiD, Funda, DPG Media en verschillende banken in ons land. De sites waren niet meer bereikbaar via de computer of de app en inloggen was onmogelijk. Rond 18.45 uur waren de meeste websites weer toegankelijk.