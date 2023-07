VS schorten financiering viruslab in Wuhan op

Het Chinese instituut heeft sinds juli 2020 geen federale financiering ontvangen, aldus een verklaring van National Institutes of Health (NIH), het medisch onderzoeksbureau dat onderdeel is van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

De stap werd gezet na een maandenlange evaluatie waaruit volgens het Amerikaanse ministerie zou blijken dat het Chinese instituut ‘niet voldoet aan de federale regelgeving’, aldus een memo van het departement. ,,De actie werd ondernomen door het verzuim van het Chinese instituut om documentatie te verstrekken die NIH had gevraagd, met betrekking tot bezorgdheid dat het de veiligheidsprotocollen van NIH schond”, zei een woordvoerder van het ministerie in een verklaring.

In juni verklaarden Amerikaanse inlichtingendiensten waaronder de Central Intelligence Agency (CIA) dat ze geen direct bewijs hadden gevonden dat de Covid-19-pandemie ontstond door een incident in het virologie-instituut in Wuhan. De diensten zeiden toen dat hoewel er ‘uitgebreid werk’ was verricht aan coronavirussen in het virologie-instituut, ze geen bewijs hadden gevonden van een specifiek incident dat de uitbraak had kunnen veroorzaken.