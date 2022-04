VS sturen Algerijn naar huis die bijna 20 jaar vastzat in Guantanamo

Ook zouden er maatregelen worden genomen om het risico te beperken dat Barhoumi in de toekomst opnieuw een bedreiging zou kunnen vormen voor de Amerikaanse veiligheid. Het Pentagon gaf geen details over die maatregelen. Mogelijk gaat het onder meer over reisbeperkingen.

Barhoumi werd in 2002 in Pakistan gevangengenomen en meegenomen naar de speciale terroristengevangenis op Cuba. De Verenigde Staten hebben vastgesteld dat hij betrokken was bij verschillende extremistische groeperingen, maar geen lid was van Al-Qaida of de Taliban. Een beoordelingscommissie in de gevangenis gaf in 2016 al haar goedkeuring aan zijn vrijlating.