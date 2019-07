VS sturen oorlogsschip door Straat van Taiwan

Britten vrezen dat 'boze’ Boris Johnson luie huiskat Larry de deur uitzet

24 juli Nu de nieuwe Britse premier Boris Johnson zijn ambtswoning aan Downing Street 10 in Londen heeft betrokken, maken dierenliefhebbers in het Verenigd Koninkrijk zich grote zorgen over de toekomst van poes Larry (12). Het dier mag al sinds februari 2011 muizen vangen in de honderd kamers van de residentie. Volgens Britse media haat de conservatieve regeringsleider, anders dan zijn voorgangers David Cameron en Theresa May, katten tot op het bot. De poes op zijn beurt zou een bloedhekel aan mannen hebben.