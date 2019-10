VS sturen toch weer extra troepen naar olievelden Syrië

Amper twee weken nadat president Donald Trump besloot de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken, gaan de VS juist weer extra troepen en materieel sturen naar de oostelijke regio van het land. Doel hiervan is om de controle over de daar aanwezige olievelden ,,te versterken’’ en te voorkomen dat ze ,,weer in handen vallen van IS of ander destabiliserende groepen’’, aldus een verklaring van het Pentagon.

Het ministerie van Defensie gaf geen verdere details over hoeveel of wat voor soort extra troepen er worden gestuurd, maar Amerikaanse media melden dat het in elk geval zou gaan om tanks en bijbehorende manschappen.

Woensdag had Trump al gezegd dat ,,we de olie hebben veiliggesteld en daarom houden we een klein aantal Amerikaanse troepen in het gebied waar ze olie hebben.’’

Een dag later voegde hij daar op Twitter aan toe dat hij een goed gesprek had gehad met Mazloum Abdi, de commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), en dat ,,het tijd is voor de Koerden om naar de olieregio te gaan’’.