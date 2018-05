VS voegt nieuwe namen toe aan sanctielijst Iran

VIDEO Laatste wens David Goodall (104) vervuld: euthanasie in Zwitser­land

10 mei De 104-jarige Australische hoogleraar David Goodall, die naar Zwitserland reisde voor euthanasie, is vandaag in Basel overleden. De oudste wetenschapper van Australië, die eerder een zelfmoordpoging deed, reisde de halve wereld over omdat hulp bij sterven in zijn vaderland niet mag.