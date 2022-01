VS willen nieuwe VN-sancties tegen Noord-Korea

Baby die aan Amerikaan­se militair werd overhan­digd in Kaboel na vijf maanden herenigd met familie

Een baby die in de chaos aan de luchthaven van Kaboel op 19 augustus aan een Amerikaanse militair werd overhandigd, is vijf maanden later herenigd met zijn familie. De ouders van Sohail Ahmadi, toen twee maanden oud, vreesden dat hun zoontje in de chaos verpletterd zou raken. Daarom overhandigden ze hem over het hek van de luchthaven aan een militair. Daarna raakte hun baby echter vermist. Hij werd opgevangen door een taxichauffeur die besloot hem op te voeden als zijn eigen zoon. En hem vervolgens niet meer wilde afgeven.

9 januari