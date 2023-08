Vuur grijpt om zich heen op Tenerife, brand waarschijnlijk aangestoken

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelenska bezoekt landgeno­ten in Prinses Máxima Centrum, ‘Denemarken geeft negentien F-16's’

Olena Zelenska heeft zondag een bezoek gebracht aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Daar worden al een tijd Oekraïense kinderen behandeld die kanker hebben. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.