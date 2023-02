Waalwijker (30) ging door ‘hel’ tijdens ontvoering: beelden mishandeling naar familie gestuurd

Dianne Feinstein (89), oudste senator VS, stelt zich niet herkies­baar in 2024

De Amerikaanse senator Dianne Feinstein heeft aangekondigd dat ze aan het einde van haar ambtstermijn in 2024 niet herkiesbaar zal zijn. Feinstein, die in 1992 voor het eerst werd gekozen als senator namens de staat Californië, stond al jaren onder druk om af te treden. De Democrate is met haar 89 jaar momenteel het oudste Congreslid.