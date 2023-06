Waar hebben we naar zitten kijken? 30 jaar na vorig bloedbad ontsnapt Rusland opnieuw aan burgeroorlog

En opnieuw gebeurt er iets in het Russische kamp dat iedereen met stomheid slaat. Waar hebben we nu weer naar zitten kijken? Vragen buitelen over elkaar heen, antwoorden en inzichten blijven vaag. Het is het verhaal van deze oorlog.