Waar of niet waar? Zorgen om slagkracht Oekraïne in gelekte documenten

Gelekte Amerikaanse topgeheimen over (onder meer) de oorlog in Oekraïne blijven onrust zaaien, en niet alleen in de VS. Dat terwijl niemand weet of ze nou echt zijn of niet. De dader is vooralsnog onbekend.

Het gaat om niet meer dan enkele tientallen foto’s van documenten, maar de impact is groot. Sterker: volgens experts is dit het schadelijkste lek voor de VS sinds 2013. Toen bracht klokkenluider Edward Snowden via Wikileaks liefst 700.000 documenten over Amerikaanse spionageactiviteiten naar buiten.

Quote Alsof iemand papieren van geheime Amerikaan­se briefings in zijn zak heeft gestopt en later heeft gefotogra­feerd

Vorige week doken er voor het eerst wat foto’s op. Dat gebeurde op podia als Twitter, Telegram, 4chan en zelfs een kanaal waarop Minecraft-spelers informatie uitwisselen. Het waren strikt gesproken geen documenten, maar ‘haastig gemaakte foto’s’, zoals een Amerikaanse functionaris het noemde: alsof iemand papieren van geheime Amerikaanse briefings heeft opgevouwen, in zijn zak heeft gestopt en later heeft gefotografeerd.

Voorraden Oekraïne op

Het maakt de consternatie er niet minder om. Om te beginnen lijkt het er sterk op dat het informatie betreft over de slagkracht van het Oekraïense leger. Als we de documenten mogen geloven, raakt de luchtverdediging door haar voorraden heen. Zo zouden de Buk- en S-300-systemen binnen ‘enkele weken’ zonder munitie zitten. Als dat waar is, dan betekent dat nieuwe kansen voor de Russische luchtmacht en een ramp voor Oekraïne. ,,Als we de slag in de lucht verliezen”, zei een Oekraïense legerwoordvoerder tegen de Wall Street Journal, ,,dan heeft dat ernstige gevolgen voor ons.” Hij riep het Westen op haast te maken met nieuwe wapenleveranties, mogelijk met het oog op het verwachte voorjaarsoffensief.

Uit de documenten blijkt verder dat de Amerikanen buitengewoon goede contacten hebben in de Russische legerleiding. Ze hebben zelfs een beter inzicht in de militaire operaties van het Pentagon dan in de planning van de Oekraïners, aldus de enigszins zure constatering van een analist. De VS zouden (volgens de documenten) zelfs in real time mee kunnen kijken bij Russische aanvallen. Als dit waar is, betekent het ook dat de Russen nu weten dat er bij hen een lek zit. En dat is weer slecht nieuws voor Oekraïne.

Israël en Zuid-Korea

De documenten betreffen overigens niet alleen de oorlog, maar ook analyses van onder meer de CIA over bondgenoten. Zo zou de inlichtingendienst vermoeden dat de huidige demonstraties in Israël tegen premier Netanjahoe worden aangemoedigd door nota bene de Mossad (de Israëlische geheime dienst). Dit wordt nu van alle kanten ontkend, maar het is pijnlijk voor de VS.

Quote Dat wijst op Russische bemoeienis met het lekken

Ook wordt er door de CIA verslag gedaan van interne discussies in de Zuid-Koreaanse regering over het al dan niet leveren van raketten aan de VS. Die zouden mogelijk weer worden doorgesluisd naar Oekraïne, en dat is weer tegen het officiële Zuid-Koreaanse beleid om zich niet met die oorlog te bemoeien. Er is ook een document waarin wordt beweerd dat de Wagner-groep (het beruchte Russische huurlingenleger) contact heeft gezocht met Turkije over wapenverkopen. Let wel: Turkije is lid van de NAVO. Verder zouden er ook special forces uit NAVO-landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn gestationeerd in Oekraïne. Parijs heeft dit inmiddels categorisch ontkend. Ook hier heeft de VS wat glad te strijken.

Echt of niet?

De grote vragen zijn nog altijd niet beantwoord: zijn de documenten echt, en zo ja, wie heeft ze dan gelekt? Volgens Amerikaanse functionarissen doen ze echt aan, maar met sommige lijkt ook te zijn geknoeid. Zo zouden schattingen van Russische militaire doden naar beneden zijn bijgesteld en van Oekraïense doden naar boven. Dat wijst op Russische bemoeienis met het lekken. Veel documenten circuleerden echter ook exclusief in hoge Amerikaanse kringen, wat kan duiden op een Russisch gezinde spion. Wel zeker is dat het een lek betreft en geen computer hack. De verwachting is dat er, ondanks onderzoeken van onder meer het Pentagon en de FBI, de komende tijd nog meer naar buiten zal komen. Het Pentagon noemde het uitlekken van de geheime Amerikaanse documenten maandag in ieder geval ‘een zeer ernstig risico’ voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.