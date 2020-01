Waarom de Iraakse bevolking weer de dupe wordt van een conflict (en het zat is)

Het is niet zozeer wat er is gebeurd, maar wáár. Als vrijdag de allerhoogste militair van Iran, Qassem Soleimani, dodelijk wordt getroffen door een raket van een Amerikaanse Reaper-drone is de daad op zich geen verrassing. De landen hebben al tijden ruzie; over het nucleaire akkoord van 2015 (dat de Iraanse verrijking van uranium aan banden moet leggen en door de VS is opgezegd), over de bemoeienis van Iran met de oorlog in Syrië, over de aanwezigheid van de VS in het Midden-Oosten, over de Iraanse steun aan de militante fundamentalisten van Hezbollah, over de Amerikaanse steun aan de ‘kleine satan’ Israël, enzovoort.