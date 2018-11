Waarom de ‘midterms’ historisch zijn: ‘Dosis Trumpisme kan verdubbelen’

video OM: geen strafbare feiten bij zelfdoding Kroatische oud-generaal Praljak

7:31 Er zijn geen strafbare feiten geconstateerd bij de zelfdoding van Slobodan Praljak. De Kroatische oud-generaal (72) overleed vorig jaar november nadat hij een drankje had ingenomen in de rechtszaal van het Joegoslavië-Tribunaal. Hij deed dit nadat de rechters hem hadden veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege oorlogsmisdrijven. Hij werd daarna onwel en overleed ruim twee uur later in een ziekenhuis in Den Haag.