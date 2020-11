Waarom duurt dat tellen van stemmen zo lang?

Om welke staten gaat het? En waarom zijn die zo belangrijk?

Het gaat met name om Pennsylvania, Wisconsin en Michigan. Die maken deel uit van de zogenaamde ‘blauwe muur’. In deze staten in het westen en noordoosten van de VS (met onder meer ook Californië, New York, Massachusetts en Illinois) stemmen de mensen al decennia lang Democratisch. Ze leveren met elkaar liefst 242 van de benodigde 270 kiesmannen op, die in het Amerikaanse systeem uiteindelijk de president kiezen. Van levensbelang dus voor de Democraat Joe Biden, maar net zozeer voor de Republikein Donald Trump. Als die iets van die blauwe muur kan afbikken (zoals Pennsylvania in 2016), stijgen zijn kansen aanzienlijk.