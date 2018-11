Waarom enteren de Russen Oekraïense schepen?

1.Wat is er gebeurd?

Zondagochtend sloeg de vlam in de pan in de Straat van Kertsj, de nauwe toegang tot de Zee van Azov. Drie Oekraïense schepen voeren door de zeeëngte, op weg naar Marioepol. Voor de twee kleine kanonneerboten Berdjanski en Nikopol en de sleper Yani Kapoe is dat de enige route om van Odessa naar de haven in het zuidoosten van Oekraïne te komen. De Russische marine blokkeerde de Straat van Kertsj met een tanker, onder de nieuwe dubbele brug die Rusland met de Krim verbindt, en enterde de Oekraïnse schepen. Die zijn in beslag genomen, de 24 bemanningsleden zitten gevangen.