Waarom Erdogan en Macron elkaar in de haren vliegen

Loslopend wild voor wildcamera blijkt… vrijend koppeltje

26 oktober De wildcamera van een man uit het Belgische Zemst, die alleen beelden schiet wanneer er beweging in het veld is, draait de laatste weken overuren. Niet door loslopend wild, maar door een vrijend stelletje. Het avontuurlijke koppel heeft de voorbije maand al heel wat spannende momenten beleefd. ,,De camera hangt er al jaren, maar sinds het begin van de coronacrisis in maart spot ik er meer wilde koppeltjes dan wilde dieren mee”, lacht de eigenaar.