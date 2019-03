Waarom gaan Syriërs niet terug? Vluchtelingen dromen over het onmogelijke

Dit leven ís geen leven, vindt de oude man. 70 jaar is hij nu en sinds hij vijf jaar geleden de deur van zijn huis in Syrië achter zich dicht trok, leeft hij hier: in een tent van een paar vierkante meter in een vluchtelingenkamp in een bergdorp in Libanon. Een houten frame met zeildoek eromheen, kussens om op te zitten en om op te slapen, een kacheltje tegen de winterkou. Een plek zonder privacy, vertelt hij: ,,Als je ruzie hebt met je vrouw, horen ze dat allemaal in de tent hiernaast.” En in de tent daarnaast en in de tent daar weer naast.



Als hij kon, zou hij morgen teruggaan. Naar Syrië, naar huis. Thuis is niet zo ver weg, het is aan de andere kant van de bergen die de man ziet als hij voor zijn tent staat. Waarom hij niet gaat? ,,Mijn zoons zaten in het leger, maar zijn gedeserteerd. Ik ben heel bang dat ik daar problemen mee ga krijgen als ik terugga naar mijn dorp.” Zo bang dat we hier ook niet schrijven hoe de oude man heet en om hoeveel zoons het gaat. Voor de goede orde: de zoons zaten in het leger van president Assad en wilden niet vechten tegen hun landgenoten. ‘De dictator’, noemt de oude man hem. De president die lang wankelde onder de burgeroorlog en de internationale druk, de president die zijn eigen bevolking bombardeerde en de president die nu, acht jaar later, op een haar na de burgeroorlog in zijn land alsnog gewonnen heeft.