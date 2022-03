Waarom komen de Russen niet in opstand?

tiny kox Raad van Europa-voorzitter: ‘Kremlin had op vrienden gerekend maar heeft er niet veel meer over’

Lichtpuntjes in deze gitzwarte tijden? Die zijn er zeker, zegt Tiny Kox. Het Oekraïense volk is, ook tot verbazing van president Zelenski, meer één dan ooit. Voor de internationale gemeenschap geldt hetzelfde. En er is het groeiende binnenlandse verzet tegen het blinde geweld van Poetin, die naar het lijkt op een steeds kleinere kring van getrouwen kan terugvallen.

8 maart