Waarom moest de 9-jarige Jaden zo bruut sterven?

De moeder van Jaden gaf eerder al aan de moordenaar te willen ontmoeten in de rechtbank. ,,Ik zal hem tijdens het proces emotieloos in de ogen kijken om hem geen voldoening te geven voor zijn brute daad'', vertelde de rouwende moeder aan Bild.



Jeanette hoopt eindelijk antwoord te krijgen op die ene vraag: Waarom? ,,Ik zal hem in de ogen aankijken, niet wegkijken en geen enkele emotie tonen. Hij is geen mens. hij is een monster.'' Rond de rechtbank zal veel beveiliging aanwezig zijn. De kersverse echtgenoot van Jeanette is Bandidos-lid en de politie vreest wraakacties van de motorclub.