Waarom mogen Nederlanders niet meer naar de VS vliegen en Britten wel?

De Amerikaanse president Donald Trump zei vannacht in zijn toespraak dat de strenge maar noodzakelijke maatregel nodig is om het coronavirus zo veel mogelijk buiten Amerika te houden. Volgens de uitleg van het Witte Huis is Groot-Brittannië, al dan niet voorlopig, uitgezonderd omdat andere Europeanen niet zomaar dat land binnen zouden kunnen komen, zonder paspoortcontrole, zoals Europeanen wel ongehinderd tussen Schengenlanden kunnen reizen. Dat zou het onderlinge besmettingsrisico verhogen.