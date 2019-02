Waarom trekt Airbus de stekker uit de A380?

Waarom stopt Airbus met de A380-vliegtuigen?

Er waren al te weinig bestellingen om de dure productielijn open te houden. De laatste druppel was dat Emirates, de grootste afnemer en luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten, deze week een order voor nog eens 39 A380's omzette in 70 kleinere toestellen. Het Australische Quantas schrapte ook acht toestellen.

Was dit niet het paradepaardje van Airbus?

Absoluut, de 'Super Jumbo' (spanwijdte: 79,75 meter) is het grootste passagierstoestel ter wereld met maximaal 853 stoelen. Emirates benut ook ruimte voor privécabines met lounge, bed, douche én butler (33.000 euro voor een enkeltje New York-Mumbai).

Wat kost een A380?

Wat is nou het probleem?

De veranderende behoeften van de passagier. Airbus dacht in de jaren 90 te gaan besparen op de kosten van brandstof door meer passagiers in een keer over te vliegen. Beter voor het milieu! Daarnaast wordt de landingscapaciteit op grote luchthavens almaar beperkter en kostbaarder. Dus in plaats van dagelijks vijf vluchten tussen Londen en New York doe je er met een A380 nog maar drie.