Waarom wil Biden (80) zo graag in het Witte Huis blijven? ‘Hij wil voorkomen dat Trump terugkeert’

Oud-president Pakistan overleden (79) in ziekenhuis Dubai

De voormalige Pakistaanse president Pervez Musharraf is zondag na een lang ziekbed op 79-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in zijn woonplaats Dubai. Dat melden de Pakistaanse autoriteiten. Musharraf greep in 1999 als generaal de macht en regeerde van 2001 tot 2008 als staatshoofd van het land.

5 februari