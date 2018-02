7 vragenNa dagen speculeren en voorbeschouwen in de Amerkaanse media lijkt het moment gekomen en gaat president Trump de beruchte ‘Memo’ vrijgeven. Zeven vragen over dit vertrouwelijke document.

Volgens de Republikeinen wordt met het stuk aangetoond dat de FBI bewust campagne voerde tégen Donald Trump. De memo zou ondersteunen dat de president niets te verwijten valt over de contacten van zijn medewerkers met de Russische overheid.

1. Oké, spannend maar wat is die memo en wat staat erin?

Het gaat om vier pagina’s van de hand van de Republikein Devin Nunes, die voorzitter is van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Wat hij precies schrijft weten we nog niet maar het zou erom draaien dat het ministerie van Justitie en de FBI hun macht zou hebben misbruikt om een medewerker van het campagneteam van Trump af te luisteren.

2. Wie werd er afgeluisterd?

Carter Page, destijds buitenlandadviseur in het team van Trump. Deze Page had zakelijke belangen met Russische ondernemers en maakte geen geheim van zijn sympathie voor het beleid van president Poetin. Volgens Nunes had de FBI op juridische gronden Page nooit mogen bespioneren en zou de dienst een politieke motivatie hebben gehad. Het besluit om Page af te luisteren zou zijn genomen naar aanleiding van een berucht verslag van de voormalige Britse spion Christopher Steele.

3. Wie was die Steele?

Hij werkte voor een particulier onderzoeksbureau dat was ingehuurd door de Democraten. Die hoopten vuile was te vinden van Trump tijdens de verkiezingscampagne. Steele schreef onder meer dat kandidaat Donald Trump chanteerbaar was omdat de Russische regering gevoelige informatie en ook beelden van een orgie in Moskou over hem zou bezitten.

4. Waar ging de FBI de fout in volgens de Republikeinen?

Voordat er mag worden afgeluisterd is toestemming nodig van een bevoegde speciale rechtbank (Fisa Court). De FBI zou niks hebben gezegd over de herkomst van het rapport van Steele, namelijk besteld door de politieke tegenstanders van Trump.

5. Waarom is er zoveel herrie over deze memo?

Vanwege de banden met Rusland van het team Trump. Die waren er zeker, maar de vraag is in hoeverre de contacten strafbaar waren. Donald Trump ontkent ooit iets fouts te hebben gedaan en verwijt zijn tegenstanders een heksenjacht te hebben georganiseerd. Zijn eigen mensen – Nunes is een vriend en bewonderaar van de president en raakte eerder in opspraak omdat hij zich liet briefen door het Witte Huis over pro-Trumpteksten – organiseren nu een tegenoffensief.

6. Is alle ophef bedoeld om het hele Rusland onderzoek in diskrediet te brengen, zoals de Democraten beweren?

Inderdaad, er zou een veel uitgekookter plan achter zitten. Republikeinse strategen willen dat het lopende onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging bij de verkiezingen wordt afgeblazen. Ook al heeft Mueller al vier ex-medewerkers van het campagneteam van Trump aangeklaagd.

