Waarschijnlijk toch FBI-onderzoek naar kandidaatrechter Kavanaugh

Kavanaugh had de zetel voor het leven in het machtige hooggerechtshof al in zijn zak, zo leek het. Zelfs nadat Christine Blasey Ford in de Senaat op overtuigende wijze vertelde wat zij zich herinnert van wat in haar ogen een poging tot verkrachting was van de 17-jarige Kavanaugh, leken de Republikeinen in de Senaatscommissie de procedure om hem een van de belangrijkste banen van het land te geven door te willen zetten.

Maar de Republikeinse senator Jeff Flake stelde vandaag op het laatste nippertje een extra voorwaarde: hij wil toch een extra FBI-onderzoek naar de beschuldiging van Ford en twee andere vrouwen die naar buiten zijn gekomen met verhalen over seksueel wangedrag door Kavanaugh in zijn jonge jaren. Flake stelt voor de stemming met een week uit te stellen om dat onderzoek te doen. Zijn ommezwaai kwam na een intense ontmoeting in de lift van het Capitool.

Twee vrouwen klampten de toch al twijfelende senator aan en deelden de pijn en frustratie die de zaak losmaakt bij vrouwen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. ,,Ik ben seksueel misbruikt en niemand geloofde me. U vertelt alle vrouwen in Amerika dat ze er niet toe doen, dat ze het maar voor zich moeten houden want als ze u vertellen wat er is gebeurd negeert u ze'', riep een van hen naar Flake. Hij bevroor en wist alleen uit te brengen dat hij naar de vergadering moest.

Volledig scherm Senator Flake in de lift van het Capitool. © EPA

Flake is een Republikein uit Arizona die vaker ingaat tegen de partijlijn en de wensen van president Trump. Het lijkt erop dat zijn verzoek om extra onderzoek ingewilligd wordt. Een cruciale collegasenator, Lisa Murkowski uit Alaska, steunt zijn plan.

Politiek drama

De benoeming van Kavanaugh is ontaard in een politiek drama. De getuigenis over van psychologieprofessor Ford werd ook door Republikeinen authentiek en geloofwaardig bevonden, ondanks gebrek aan ondersteunend bewijs. Zelfs president Trump noemde haar 'overtuigend'.

Maar de meeste Republikeinen blijven erbij dat er onvoldoende bewijs is dat Kavanaugh zich heeft misdragen. Het kan ook iemand anders zijn geweest, oordelen zij. Ze willen vaart maken met het uitvoeren van een verkiezingsbelofte en vinden een extra FBI-onderzoek niet nodig. Democraten willen met het verhaal van Ford vooral proberen de benoeming te vertragen en uiteindelijk voorkomen, benadrukken medestanders van Kavanaugh. Democraten wisten al van haar beschuldiging in juli.

Een beroepsvereniging van advocaten die doorgaans zeer serieus wordt genomen, de American Bar Association, riep op tot meer onderzoek, bijvoorbeeld naar de oude agenda's van Kavanaugh. ,,Verdergaan zonder extra onderzoek zou niet alleen een blijvende impact hebben op de reputatie van de Senaat, maar zal ook een negatief effect hebben op het noodzakelijke vertrouwen van het Amerikaanse volk in het hooggerechtshof,'' schreef voorzitter Robert Carlson.

Partijman

Wat dat onderzoek ook oplevert, Kavanaugh is hoe dan ook beschadigd. Waar Christine Blasey Ford over het algemeen evenwichtig en behulpzaam optrad in de hoorzitting, reageerde Kavanaugh witheet en emotioneel. Hij schreeuwde naar senatoren, huilde, ontweek vragen over zijn drankgebruik als tiener en haalde uit naar Democraten die 'wraak zouden willen nemen in naam van de Clintons'. Als Ford zich zo had gedragen, merkten veel analisten op, was ze nooit serieus genomen. Kavanaugh oogde niet als onpartijdige rechter die weloverwogen beslissingen neemt - bij vlagen klonk hij een Republikeinse partijman.

Maar Amerika kent twee waarheden, van twee kampen die elkaar niets gunnen. Het was het gedrag van iemand die onterecht beschuldigd is en zijn goede naam wil redden, menen de conservatieven en Trumpisten die Kavanaugh in het hooggerechtshof willen. Jeff Flake probeert met zijn voorstel om extra onderzoek te doen die gapende, groeiende kloof te overbruggen.