Wagner-huurling wacht geen deportatie uit Noorwegen: ‘Heeft moeite met veiligheidsmaatregelen’

Het risico daarop is ‘nul’, zei zijn advocaat Brynjulf Risnes tegen persbureau Reuters. Volgens hem was er na de aanhouding van zijn cliënt ‘onenigheid’ met de politie over de omstandigheden waaronder Medvedev wordt vastgehouden. ,,Hij staat onder zeer strikte veiligheidsmaatregelen en we zijn het oneens over de manier waarop ze worden toegepast. Dat heeft wrijvingen veroorzaakt.’’

De advocaat benadrukte tegenover de Noorse publieke omroep NRK dat zijn cliënt, die asiel heeft aangevraagd, niet wordt verdacht van enig strafbaar feit en niet gewend is aan de nieuwe, strengere veiligheidsmaatregelen in Noorwegen. ,,Het kost hem moeite om zich eraan aan te passen.’’

Uitzetting

Medvedev vreest naar eigen zeggen voor zijn leven. In een telefoongesprek met de Russische mensenrechtenorganisatie Gulag.net vertelde de twintiger dat hij tijdens zijn vlucht door Russische grenswachten was beschoten en zondag werd opgepakt en geboeid in het Noorse hotel waar hij verbleef. Van daaruit werd hij overgebracht naar een detentiecentrum. Daar kreeg de Rus naar eigen zeggen te horen dat hij uitgezet zou worden.

In het gesprek drong de voormalige Wagner-huurling er bij Noorwegen op aan hem te laten blijven en getuigen tegen de Wagner-groep. Medvedev is bereid ‘alles’ te vertellen wat hij weet over het privéleger van de Russische miljonair Yevgeny Prigozhin, een bondgenoot van president Vladimir Poetin. ,,Mijn doel om hier te komen was in de eerste plaats natuurlijk om mijn leven te redden en ten tweede om de waarheid te vertellen aan de mensen en de wereld’’, zei de Rus tegen de mensenrechtenorganisatie. Volgens haar wordt Medvedev vermoord als hij terugkeert naar Rusland.

De Noorse autoriteiten hebben nog niet officieel gereageerd op de zaak. Een politiewoordvoerder zei tegen Reuters dat de bewering van Medvedev over zijn deportatie ‘niet klopt’.

Volgens de immigratiepolitie is Medvedev gearresteerd ‘op grond van de immigratiewet en er wordt onderzocht of hij moet worden voorgeleid met het oog op voorlopige hechtenis’. De nationale recherche, die deelneemt aan het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne, zei tegen persbureau AP dat Medvedev wordt ondervraagt als ‘getuige’.

Bewijsmateriaal

Volgens zijn advocaat verliet Medvedev de Wagner-groep nadat hij getuige was geweest van oorlogsmisdaden en een groot aantal mensenrechtenschendingen in Oekraïne. Ook zag hij hoe overlopers door de veiligheidsdienst van de paramilitaire organisatie werden geëxecuteerd. Bij zijn vertrek zou de Rus bewijsmateriaal hebben meegenomen.

Medvedev zou Noorwegen zijn binnengekomen nadat hij eerder deze maand de 198 kilometer lange grens met Rusland was overgestoken. Volgens de Noorse politie meldden Russische grenswachten dat ze sporen in de sneeuw hadden ontdekt die erop wezen dat iemand mogelijk illegaal de grens was overgestoken.

Gevangenis

Medvedev zou een Russische oud-militair zijn die daarna vastzat in de gevangenis, aldus BBC News. Naar verluidt werd hij afgelopen juli actief voor de Wagner-groep. Hij kreeg een contract van zes maanden en zou tot november de leiding hebben gehad over een afdeling met tientallen militairen. Het is onduidelijk of de Wagner-groep Medvedev, net als andere gedetineerden, heeft gerekruteerd uit de gevangenis.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin heeft bevestigd dat Medvedev voor hem heeft gevochten. Hij stelt dat Medvedev de Noorse nationaliteit had en een bataljon soldaten uit het Scandinavische land heeft geleid. Prigozjin beschuldigde hem ook van mishandeling van gevangenen, iets wat de advocaat van Medvedev ontkent.

Wagner

De Wagner-groep zou grofweg 10 procent van de Russische strijdkrachten in Oekraïne leveren. De huurlingen speelden afgelopen week een prominente rol bij de verovering van het stadje Soledar in de regio Donetsk. Ook is de Wagner-groep actief in Syrië en landen in Afrika. De groep heeft nauwe banden met het Kremlin. Tal van landen huren particulieren in voor beveiligingstaken of voor de strijd tegen vijanden.

Huurlingen nemen in ruil voor geld veel risico’s en gaan zoveel mogelijk discreet of in het geheim te werk. Ze worden ook vaak ingehuurd voor gevaarlijke taken waar mogelijk veel verliezen bij vallen. De opdrachtgever hoeft zich daar verder financieel of politiek geen grote zorgen meer over te maken. In de ‘huurlingensector’ gaan enorme bedragen om en er is veel vraag naar en veel concurrentie onder deze zogenoemde Soldiers of Fortune.

