Wandelaars meegesleurd in Italiaanse kloof, zeker acht doden

Kakkerlak­ken, kots en bloed: overheid grijpt in bij chaos in Britse bajes

14:16 De Britse overheid heeft met spoed orde op zaken gesteld in een gevangenis. In de bajes was het, zo bleek tijdens inspecties, een losgeslagen bende. Gevangenen maakten in de zwaar vervuilde inrichting de dienst uit, terwijl bewakers zichzelf opsloten uit angst.