Wandelen langs Moskous communistisch verleden

Maleisi­sche man die kat in wasdroger stopte moet drie jaar de cel in

9:37 Een Maleisische man moet een boete van 9000 euro betalen en bijna drie jaar de cel in omdat hij vorig jaar september een kat in een wasdroger stopte. De 42-jarige man stopte het dier, dat uiteindelijk overleed, in de machine van een wasserette in de buurt van Kuala Lumpur.