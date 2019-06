Wapenarsenaal gevonden bij moordenaar van Duitse politicus Walter Lübcke

Gisteren bekende de eerder aangehouden Stephan E. , die als neonazi te boek staat, dat hij op 2 juni de 65-jarige Lübcke voor diens huis heeft doodgeschoten. E. heeft volgens de Süddeutsche Zeitung ook verteld dat hij een heleboel wapens en munitie had en hoe hij daar aan was gekomen. De meeste wapens vond de politie onder de grond verstopt achter een huis van de werkgever van de 45-jarige E. Volgens zijn verklaring heeft E. de moord op Lübcke in zijn eentje en op eigen initiatief gepleegd, meldde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gisteren.

Dna-materiaal

E. is al meerdere keren veroordeeld, onder meer voor een aanslag op een asielzoekerscentrum. Op de kleding van Lübcke werd na de moord dna-materiaal van hem gevonden. Een speciaal arrestatieteam in de plaats Kassel lichtte hem in de vroege ochtend van 16 juni van zijn bed.



De christendemocraat Lübcke was een vooraanstaand bestuurder en politicus in Kassel in de deelstaat Hessen. Hij was een uitgesproken voorstander van de ruimhartige immigratiepolitiek die zijn partijgenoot bondskanselier Merkel in 2015 bepleitte. De politieke moord heeft Duitsland geschokt.